ワイズマン　クラシック　ファゴットケース　４ピース用　レザー製　ブラック

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楽器の買い替えに伴い出品します。写真に写っているものがすべてです。イギリスのケースブランド「ワイズマン・ロンドン」によるレザー製のケースです。外装面にはレザーを採用し筒形のユニークなケースデザインで非常にコンパクトでありながらも優れた強度と持ち運びの快適さを実現したハイクオリティなケースとなっています。■TheWisemanLifetimeGuarantee(ワイズマン生涯保証)についてワイズマンの生涯保証は楽器ケースの所有者様に対してではなく、ケース自体(製品寿命まで)に対する生涯保証となっております。＜オーバーホール＞長年の使用によってケースがくたびれてきた場合、ケース所有者様がイギリスのワイズマン・ロンドンの工房に直接持参あるいは国際輸送で送付することで無料のオーバーホールサービスを受けることができます。ただし、国際輸送の場合はイギリスのワイズマンへの往復分の送料及び関税などの諸経費はお客様ご負担となります。オーバーホールの作業料金は無料ですが、ストラップやショルダーパットなどを含め交換が必要なパーツがある場合は有料となります。通常使用後の修理及びオーバーホールについてはケース所有者から製造元へ直接ご依頼いただくかたちとなります。