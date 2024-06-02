灯平窯 抹茶碗 共箱 陶印有

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ご覧いただき、ありがとうございますm(__)m灯平窯抹茶碗共箱陶印有です。[サイズ]高さ：約8cm口径：約 12.5ｃｍ×11.5ｃｍ高台脇に陶印が見られますが、釉薬で不鮮明でございます。共箱には保管に際しての汚れが見られます。画像にてご確認の上ご検討いただければ幸いです。※他にも茶道具等色々出品しております。お時間がございましたら、併せてご覧下さい。よろしくお願いいたしますm(__)m#茶碗#茶器#茶道具#茶具#もみの木学園#和物#灯平窯#茶会#茶席#茶事#抹茶碗#共箱#茶道具 #茶器 #茶碗 #骨董品 #お茶 #茶道 #着物 #裏千家 #表千家 #陶器 #アンティーク #レア品#茶碗 #お茶碗 #陶芸