YAMAHA RBX850R 80年代後期 レア

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ご覧頂き誠にありがとうございます。YAMAHARBX850Rをお譲りします。当方80年代コレクションの中からの出品ですが、短期で￼期間限定の予定です。現在となっては、あまり見掛ける事も無くなりましたが、RBXの高位機種です。打痕傷が多くありますので画像でご確認下さい。一部パテ埋めの様な箇所があります。傷に神経質な方はご購入をお控えになられた方が良いです。ブラックパーツは年代にしては綺麗な方だと思います。当機の特徴はヤマハとEMG共同開発のアクティヴピックアップ搭載で9V電池を使用します。ロングスケールネックがディープジョイントされています。PUの形状から親指を掛けての指弾きは少し弾き難いかもしれません。ネックは若干の順反りです。動作は問題ないと思います。付属品はヤマハ純正ソフトケースです。梱包材は主に再利用品を使わせて頂きます。迅速に発送手続き出来る様に努力します。ご興味がお有りで、お使い下さる方、是非ご検討宜しくお願い致します。