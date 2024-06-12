【真作】後藤杏塢/雪中漁舟図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-68

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【真作】【参考】後藤杏 塢臨済宗の僧。妙心寺六百十六世・大徳寺五百三世。岐阜県生。東大哲学科卒業後、鎌倉円覚寺釈宗活に参禅し、海外布教に従事。朝鮮妙心寺派布教監督となる。帰国後は岐阜円成寺・京都東海庵等の住職を経て、妙心寺派管長・大徳寺派管長に就任。裏千家十五世鵬雲斎の名付け親としても知られる。昭和40年（1965）寂、87才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は概ね良好です。表装は天地に多少の汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 137cm×幅 71cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。