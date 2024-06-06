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クリスタルボウル　528Hz
商品番号 J12571642143
商品名

クリスタルボウル　528Hz
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 20,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にサウンド・バスSHOPから購入した5インチのクリスタルボウルです。こちらは愛の周波数と言われる、528Hzに調整されたボウルです。手の平に乗るようなかわいいボウルですが、音はゆったりと流れ、心が落ち着きます。音は高音のC(ド)に近いです。直径　約12cm高さ　約10cmシリコン製Oリング付き新品のスエードマレット付きマレットはクリスタルトーンズ社の純正品となります。マレットがご不要な方は2000円お値引きいたします。お箱や説明書はございません。
http://narcologia.ru/goods/freshman486956.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture841241.html
http://narcologia.ru/goods/troupe478811.html

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528HzクリスタルボウルとC、Fの試奏 - YouTube

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