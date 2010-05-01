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- 油彩画 作者不詳 1997年7月15日作 サイン在 【 石佛画 】額装仕立て
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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵 形式···額縁入り 木枠 前面ガラス仕様主題···人物・肖像 石佛画主な画材···油彩絵の具 油彩画 油彩画 作者不詳 サイン在 石佛画 1997年7月15日作 状態 作品 額装共概ね良好 サイズ キャンバス 23cmX16cm厚み 1.8cm木枠額装 39cmX33cm額厚 5.0cm収納箱 42cmX35cm厚み 6.0cmゆうパック 100サイズにて発送
http://narcologia.ru/goods/calling404750.html
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