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油彩画　　作者不詳　1997年7月15日作　サイン在　　【　石佛画　】額装仕立て
商品番号 D98951700207
商品名

油彩画　　作者不詳　1997年7月15日作　サイン在　　【　石佛画　】額装仕立て
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵　　　　　形式···額縁入り　　　　　　木枠　前面ガラス仕様主題···人物・肖像　　　　　石佛画主な画材···油彩絵の具　　　油彩画　　　　油彩画　作者不詳　サイン在　　　　　　石佛画　　　1997年7月15日作　　　　状態　　　作品　額装共概ね良好　　　　サイズ　　キャンバス　　23cmX16cm厚み　　1.8cm木枠額装　　　39cmX33cm額厚　5.0cm収納箱　　　　42cmX35cm厚み　6.0cmゆうパック　　100サイズにて発送
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