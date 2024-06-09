バスカーズ　BUSKER'S エレキベース

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種類···エレキベースバスカーズのエレキベースです。コレクション整理の為出品します。ベースを始めた頃に購入した物で、よく弾いてました。ベースを始めたい方や、練習用のベースに丁度良いですよ。ネックが少し反ってますが、音は問題なく出るので大丈夫です。目立つ傷はありませんが、写真7枚目の所に塗装剥がれがある程度です。スタンドはつきません。本体のみになります。送料込みに変更も可能ですのでお気軽にコメントして下さい。だいたいの送料分プラスさせて頂きます。即購入可能です。