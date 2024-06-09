プリキュア プリティストア Yesプリキュア5GoGo キャンバスアート

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ご覧下さり、ありがとうございます。プリキュアプリティストアで購入しました、Yesプリキュア5GoGoの、キャンバスアートです。袋から出すこともなく、購入時に入っていた箱に入れたまま、クローゼットで保管していました。元々の箱には汚れが多く見られるので、お付けしません。ご了承下さい。水濡れ防止をして、お送りします。よろしくお願い致します。人気タイトル...プリキュア