SUPER MC TOYS ナノコンバットスーツ トニー・スターク カスタム用

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必ず説明文とプロフィールを全てご覧頂きご了承の上でご購入下さい。こちらはお値下げ不可商品です。値下げ交渉のコメントはお控え下さい。値下げ交渉を含むコメントには返答しませんのでご了承下さい。商品名【SUPERMCTOYSナノコンバットスーツ1/6スケールカスタムフィギュア用衣装】『アベンジャーズインフィニティ・ウォー』内のトニー・スタークが再現可能。※1/6スケールトニー・スタークヘッドも出品中です。よろしかったらご一緒に如何でしょうか。商品状態【・未使用品・外箱:保管に伴う多少の傷や汚れあります。・欠品なし。・1、2、3枚目の画像に写っているものが全てです。・画像にて詳細な商品の状態等をご確認下さい。】注意事項など【・商品の性質上もともとの塗装ムラやスレなどがある場合が御座います。・未開封品の初期不良に関しましては当方では対応しかねます。・商品の状態に関しましてはあくまでも個人による見解です。また素人による検品ですので見落とし等がある場合がございます。・素人による保管ですので保管に伴う多少の凹みや傷などある場合が御座います。・返金、返品、交換は如何なる場合でも致しかねます。・発送方法は変更する場合がございます。・細かい部分を気になさる神経質な方はご購入をお控え下さい。】上記の条件を全てご了承の上での購入をお願い致します。その上で商品到着後に「イメージと違った」「思ったより状態が良くなかった」「欠品があった」などの理由でクレームや悪い評価を付けた場合は事務局に報告させて頂きますのでご承知おき下さい。以下検索用ワード#フィギュア#カスタムフィギュア#衣装#ホットトイズ#トニースターク#アイアンマン#アイアンマンマーク50#ロバートダウニーJr#HOTTOYS#アベンジャーズ#インフィニティウォー#ナノコンバットスーツ#スーパーMCトイズ性別...男スケール...1/6フィギュア種類...スケールフィギュア