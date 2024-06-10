ローランド電子ドラムKD-9

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商品詳細
ローランド電子ドラムKD-9とパールキックペダルのセットです。KD-9は使用感が少なく良い状態です。打面に傷や破れなどありません。キックペダルは元々ツインペダルの右側ですが、シングルペダルとして問題なく使用可能です。
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