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ローランド電子ドラムKD-9
商品番号 A47798182953
商品名

ローランド電子ドラムKD-9
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランド電子ドラムKD-9とパールキックペダルのセットです。KD-9は使用感が少なく良い状態です。打面に傷や破れなどありません。キックペダルは元々ツインペダルの右側ですが、シングルペダルとして問題なく使用可能です。
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