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- ⓭ROUAGE / A2サイズサイン入りポスター
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商品詳細
ROUAGEB2サイズサイン入りポスター◆ライブ会場物販にて購入しました。◼️製本テープを貼って飾っていた時期があるため押しピンの穴が四角にあいています。製本テープ貼っているあたり突っ張り感あります。◼️右側に傷み等があります。◼️丸めて筒に入れて保管していたため巻きジワ等の傷みがあります。◆送料無料※丸めて発送します。グッズ種類···ポスター#ROUAGEビジュアル系KAZUSHIRAYZISHONOKAIKIYUKIRIKA401621092023
http://narcologia.ru/goods/seamless424029.html
http://narcologia.ru/goods/stage467997.html
http://narcologia.ru/goods/recycling238114.html
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