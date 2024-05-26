Way Huge AQUA PUSS mkⅡ エフェクター ディレイ

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商品詳細
人気のウェイヒュージ製のディレイペダル！美しい澄んだサウンドが魅力。本体のみ※動作チェック、クリーニング済み、演奏に問題ございません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商品ご覧頂き誠に有難うございます！ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。(お値段交渉される場合は、ご希望のお値段をご提示くださいませ。)
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http://narcologia.ru/goods/enquire320089.html
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