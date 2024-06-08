河合奈保子 大型ポスター

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河合奈保子 再会の夏 超限定ポスター | labiela.com

河合奈保子の大型ポスターです。150CM×100CMのかなり大きなポスターになります。畳一畳ぐらいの大きさになるかと思います。こちらの商品は紙製ではなく布製ですので簡単に破れたりはしません。安全画鋲両面テープでも十分貼り付け可能ですが画像最後にある取り付けキットがついております。大きな部屋で場所に余裕がある方よろしくお願いいたします。シワが気になるようでしたら少々アイロンをご使用ください。