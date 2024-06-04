paiste dixie medium thin

paistedixiemediumthin機材整理のために出品いたします。素晴らしいヴィンテージトーンで私のメインシンバルでした。小口径のドラムセットでの使用には抜群だと思います。スティーブガッド、スティーブジョーダンあたりが好きでパイステやジルジャンの高額な商品やプロモデル等いろいろ購入し最後はvintageまでたどり着きました。有名どころのvinntageはもちろん良いのですが揃えるとなると大変で、、また一枚だけ持っててもバランスが取りにくかったです。dixieを使用したときは目から鱗でした。程よい枯れ感と程よいミュートと言いますかコンプ感と言いますか言葉で説明できない扱いやすさが非常に魅力のシンバルです。パイステのシグネイチャーがvintageになるとこんな感じに枯れていきそうな感じだと思いました。ともあれ私はレコーディング向きの美音に非常に重宝しました。サイズ、重量違いで何枚か持っており今回全て出品しておりますので合わせての購入もご検討ください。本当に素晴らしく表情のつけやすいシンバルですので気に入っていただけると思います。アコギ系、ジャズ、ブルース、カントリー、ポップス等の激しくない音楽での使用が抜群です☆お探しの方は是非この機会にプロフィールご確認の上お買い求めください。



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