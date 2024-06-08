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SL-1200MK3D 2台 DJM-400 オルトフォンカードリッジ付き
商品番号 R86324984646
商品名

SL-1200MK3D 2台 DJM-400 オルトフォンカードリッジ付き
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 45,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て動作確認済み。問題なく使用できます。(セット内容)・SL-1200MK3D2台・DJM-400・オルトフォンコンコルドスクラッチ2個ケース付き中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。djtechnicspioneercdjテクニクス
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