SL-1200MK3D 2台 DJM-400 オルトフォンカードリッジ付き

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商品詳細
全て動作確認済み。問題なく使用できます。(セット内容)・SL-1200MK3D2台・DJM-400・オルトフォンコンコルドスクラッチ2個ケース付き中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。djtechnicspioneercdjテクニクス
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