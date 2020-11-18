SUPRO スプロ 1812 Blues King12 JENSEN C12N

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【他でも手数料を加味したそれぞれの価格で出している為、購入前にコメントお願いします】【これ以上のお値下げの予定はございません。クーポンなど利用のうえご検討ください。早い者勝ちとなります。】SUPROスプロ1812BluesKing12JENSENC12NPSE国内正規品ギターアンプ◎商品情報◎状態:USEDジェンセンのC12Nを搭載しております。パワー管JJELECTRONIC6L6GCプリ管JJELECTRONICECC83S動作確認済です。ガリ等もありません。15WClassA回路自宅練習に、ドラムも入った小規模ライブに各真空管が1個とシンプルなのでバイアス調整メンテナンスもカスタマイズも楽で真空管が切れた際もなど面倒ではない真空管ギターアンプです。エフェクトループがあるのでプリアンプペダルのリターン挿しも可能。スタンバイスイッチ付もあるので真空管長持ち約12.7kgで軽量。あくまで私感ですがクリーンが良いのでドライブペダルとの相性も良いかと思います。屋内使用で丁寧に使っていたので外装状態も良好です。色は写真はカメラの特性や見る環境によって違う色に見えるので参考程度にしてくださいアプリ内の仕分け出品カテゴリー、サイズのカテゴリー、ブランドのカテゴリーより実際の写真、計測サイズを見てご確認ください。出品者管理156-160-816-58◎配送方法◎送料着払いで設定していますが元払いに変更出品可能ですので、元払いをご希望であれば発送方法とお住いの地域を【購入前に】コメント頂ければ元払いにて価格変更して専用にて出品致します。参考サイズ【160】サイズ(東京都発)ご検討中の方は上記のサイズ情報を元にお希望の配送方法での送料をお自身で調べてご検討、並びに元払い変更リクエストをしてください。【送料の質問には返答しておりません】コメントによる【お値下げ】【交換】【直接受渡】【挨拶なし用件のみ】には対応していませんイタズラ入札防止の為、【購入後24時間以内に支払い手続き】をお願いします。また24時間超えた場合はキャンセル扱いとさせ頂きますプロフィールに購入の注意と【お得情報】を載せています必ず良くお読みなってからコメント\u0026購入をお願い致します