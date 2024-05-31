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【美品】EDWARDS by ESP レスポール Limited MODEL
商品番号 D79801434107
商品名

【美品】EDWARDS by ESP レスポール Limited MODEL
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 25,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESP傘下の廉価ブランド、エドワーズ製のレスポールコピーモデルです。15年程前に購入しました。しばらく放置していたので、出品致します。弦交換、ネック、弦高部分は調整済みです。目立った傷などはなく、室内でしか使用しておらず、1ヶ月ほどしか使っていない美品になります。真っ黒ではなく、模様があります。※5枚目の写真参照背面部分のフィルムも剥がしてないです。※8,9枚目の写真参照ケースと一緒に発送致します。タイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming245392.html
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