お値下げ！真葛　香斎　染付　蓋置　松竹梅　紙箱　桐箱　共布あり

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種類...茶道具、蓋置染付、松梅の絵に竹の型の陶器幅約５センチと5.5センチ、高さ約５センチ８年位前にお道具店の福袋に入っていたと記憶しております。お道具店の方が「中身を見せて！」と言うので開けてみると「凄い！凄い！」と大喜びされたのですが、私はまだ「凄さ」を理解しておりませんでした。あまりの歓声に大切に使わずに保管しておりました。桐箱も日の目を見ておりません。長期保管品のご理解を頂きましたらご購入の検討をお願いします。複数のご購入で同梱割引はいたしますが、単品でのお値引き依頼はご遠慮下さいませ。仕事の都合で返信が遅くなることがあります。発送には使用済みの材料を利用することがあります。