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ピアノ 足台 ヤマハ YAMAHA HP-100 補助台
商品番号 L59385402508
商品名

ピアノ 足台 ヤマハ YAMAHA HP-100 補助台
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで美品をお譲りいただき、3年ほど使用しました。わずかな擦れなどはありますが、特筆すべきダメージはないように思います。横42cm奥行き30cm高さ11cm~21cmに調節可能中古品にご理解いただける方に。
http://narcologia.ru/goods/reboot989736.html
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