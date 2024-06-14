ポケモンカード ミライドンex SAR

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#ポケモンカード#ミライドンexSARです。#ミライドンexSAR自引きして2重スリーブで保管していた物なので初期傷以外は無いと思いますが、あくまでもプレイ用なので傷等気にしない方のみご購入下さい。状態は写真にて判断お願いします。しっかり梱包して、らくらくメルカリ便にて発送予定です。値引交渉可。取り置き、専用不可。購入前コメント不要。#ミライドンex#SAR102/078SARボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)