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大徳寺　藤井誡堂　蓬莱不老仙　短冊　掛け軸　合わせ箱　茶道具　茶掛け　書画
商品番号 R55332794220
商品名

大徳寺　藤井誡堂　蓬莱不老仙　短冊　掛け軸　合わせ箱　茶道具　茶掛け　書画
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大徳寺　藤井誡堂老師の書蓬莱不老仙　短冊　掛け軸です。合わせ箱多少の汚れ等あります。長さ123　幅19cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless967629.html
http://narcologia.ru/goods/displease688431.html
http://narcologia.ru/goods/composite625654.html
大徳寺　藤井誡堂　蓬莱不老仙　短冊　掛け軸　合わせ箱　茶道具　茶掛け　書画
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大徳寺 藤井誡堂 蓬莱不老仙 短冊 掛け軸 合わせ箱 茶道具 茶掛け 書画 ...
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