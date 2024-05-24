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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸大徳寺 藤井誡堂老師の書蓬莱不老仙 短冊 掛け軸です。合わせ箱多少の汚れ等あります。長さ123 幅19cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless967629.html
http://narcologia.ru/goods/displease688431.html
http://narcologia.ru/goods/composite625654.html
大徳寺 藤井誡堂 蓬莱不老仙 短冊 掛け軸 合わせ箱 茶道具 茶掛け 書画
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