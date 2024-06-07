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- ピカソ ゲルニカへのオマージュ 石版画 ジャウマ・カヌ
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商品詳細
同じスペイン出身のピカソの代表作の一つ、ゲルニカへのオマージュを主題とする作品です。作者はスペイン領カナリア諸島在住のジャウマ•カヌ(JaumaCanut)です。現地滞在時に正規ショップで購入しました。部数限定の石版画です。証明書もついています(写真2枚目)種類···リトグラフ・石版画主題···抽象サイズ…40cmx20cm※額なし#絵#絵画#美術#アートパネル#インテリアパネル#インテリア#インテリアボード#アート#スペイン#バルセロナ#カタルーニャ#ピカソ#ゲルニカ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming214492.html
http://narcologia.ru/goods/preference183238.html
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