FDA ERJ-170 JA10FJ Silver

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商品詳細
メーカー:JC-Wingsスケール:S=1/400レジ番号:JA10F状態：新品のモデルです。スタンドは付属されておりません。素材：ダイキャスト製海外よりお取り寄せのため外箱にシワなどが見られる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/plaque887707.html
http://narcologia.ru/goods/peroration153215.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome938843.html
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