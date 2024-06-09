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FDA ERJ-170 JA10FJ Silver
商品番号 S14790331656
商品名

FDA ERJ-170 JA10FJ Silver
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:JC-Wingsスケール:S=1/400レジ番号:JA10F状態：新品のモデルです。スタンドは付属されておりません。素材：ダイキャスト製海外よりお取り寄せのため外箱にシワなどが見られる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/plaque887707.html
http://narcologia.ru/goods/peroration153215.html
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