リーメント サンリオキャラクターズ 恋するサンリオメモリーズ

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ミニチュアですぷちサンプルシリーズ恋するサンリオメモリーズみ〜んなが大好き！サンリオのなつかしグッズがミニチュアになってつまってます。2018年4月発売。大箱特典ジオラマ付き1.はやく行かなきゃ遅刻しちゃう〜！2.明日はわくわく遠足の日3.思い出たくさん作ったよ♪4.お気に入りの机でお勉強5.放課後はうちに集合ね！6.るんるん今日から夏休み♪7.お友達とついつい長電話8.お小遣いを持ってサンリオショップへ外箱中箱は確認とガム取り出しのため開封しています。最後の画像のように底から開けています。保存状態は良い環境下ですが、素人による自宅保管品であることをご了承ください。他にもあのころハローキティとを出品しています。憧れのサンリオグッズに囲まれたお部屋が再現できます。併せてご覧いただけたらと思います。#おままごと#ごっこあそび#希少品#リーメント#リーメント#ミニチュア#ドールハウスグッズ種類...その他