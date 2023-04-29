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キャラプロ版　新日本プロレスフィギュア　初代タイガーマスク　マント付
商品番号 A61252932231
商品名

キャラプロ版　新日本プロレスフィギュア　初代タイガーマスク　マント付
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラプロ版　新日本プロレスフィギュア　初代タイガーマスク　マント付を提供します。状態は飾っていたのでべと付き等それなりです。足の裏に接着あとあります。
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