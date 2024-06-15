『マダムＫ』大松峯雄 作　1984年　第1回個展作品　原画

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1984年10月1日 第1回個展作品マダムＫ 大松峯雄原画額寸 縦97cm横78.5cm厚さ6cm本体 縦91cm横72.5cm大きくとても存在感がございます。妖艶で色気があり、且つ落ち着いている雰囲気です。明暗のコントラストが素晴らしいです。スタイリッシュ、洋風インテリアに合いそうです。昔のお品ですので額縁、絵共に全体的に汚れございます。より雰囲気は出ている印象です。素敵なお品です！ぜひよろしくお願いします。美術品芸術品絵画#ssのレトログッズ#ssのアート2209181252