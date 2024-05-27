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彩美カード紙（淡クリーム） 297×386mm 50枚
商品番号 D60246486590
商品名

彩美カード紙（淡クリーム） 297×386mm 50枚
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご購入時は専用ページをご用意させていただきます。お手数ですが、ご購入前にコメントにてご購入希望の旨ご連絡ください。彩美カード紙（うすクリーム）290×386mm連量265kg50枚多少の角の傷みやよれなどがあるものがありますが、概ね美品（新品）です。※在庫がまだありますので、ご希望の方はご購入前にお申し付けください。
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