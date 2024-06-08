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ソプラノサックス　リガチャー　シルバースタイン　Original
商品番号 I21717153917
商品名

ソプラノサックス　リガチャー　シルバースタイン　Original
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...サックスアクセサリー・パーツ...リガチャー2年ほど使用しました。やや使用感はありますが、機能的には問題ありません。
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