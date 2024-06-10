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ポーリーポケット　ポーリーが動く魔法の街　pollypocket ヴィンテージ
商品番号 B56918488486
商品名

ポーリーポケット　ポーリーが動く魔法の街　pollypocket ヴィンテージ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーリーポケット　pollypocketpollypocketヴィンテージポーリーが動く魔法の街★99.9%くらいのほぼ完品★日焼けなく美品★オリジナルのお人形5体付き★オリジナルの洋服(ハンガー)６点付き★ブティックの旗2本付き★わずかにペイントロスあり不足品はおそらく旗1本です。ハンガーや旗が欠品している場合がほとんどですので、ほぼ揃っているのは大変珍しいかと思います！2本の旗のうち1本少し歪みがあります。ヴィンテージ品につきわずかにペイントロス等ございます。ヴィンテージ品ということを踏まえればかなり状態はいいかと思います。ヴィンテージ品にご理解いただける方よろしくお願いします。#いきなりポーリーポケット
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