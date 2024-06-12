奥田民生 中国新聞 コラボ ショルダーバッグ 2種 セット 未使用

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奥田民生さんと中国新聞のコラボの元気応援ショルダーバッグです。民生さんのサインとコメントがプリントされています。赤は購入したときに1度開封して、またすぐ外袋に戻しただけの未使用です。紺は未開封です。−−−−−−−−【詳細（引用）】広島市東区出身のミュージシャン奥田民生さんと中国新聞とのコラボレーションプロジェクト第２弾として、オリジナルのショルダーバッグを企画しました。純国産の前掛け生地を使った紺色と赤色の2種類。奥田さんの「がんばろう ひろしま」のメッセージとサインのプリント入りです。■サイズ：高さ26cm、横33㎝、マチ11cm ■紐の長さ：最長115㎝■紺と赤セット■重さ：360g✕2 ■生産国：日本−−−−−−−−他にもユニコーン、奥田民生さんのグッズを出品していますのでご覧ください。タンスの肥やしになってしまっているので出品中です。#ユニコーン#ABEDON#奥田民生#EBI#手島いさむ#川西幸一#ショルダーバッグ#広島#中国新聞#コラボ