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奥田民生 中国新聞 コラボ ショルダーバッグ 2種 セット 未使用
商品番号 B65973827282
商品名

奥田民生 中国新聞 コラボ ショルダーバッグ 2種 セット 未使用
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

奥田民生さんと中国新聞のコラボの元気応援ショルダーバッグです。民生さんのサインとコメントがプリントされています。赤は購入したときに1度開封して、またすぐ外袋に戻しただけの未使用です。紺は未開封です。−−−−−−−−【詳細（引用）】広島市東区出身のミュージシャン奥田民生さんと中国新聞とのコラボレーションプロジェクト第２弾として、オリジナルのショルダーバッグを企画しました。純国産の前掛け生地を使った紺色と赤色の2種類。奥田さんの「がんばろう　ひろしま」のメッセージとサインのプリント入りです。■サイズ：高さ26cm、横33㎝、マチ11cm　■紐の長さ：最長115㎝■紺と赤セット■重さ：360g✕2　■生産国：日本−−−−−−−−他にもユニコーン、奥田民生さんのグッズを出品していますのでご覧ください。タンスの肥やしになってしまっているので出品中です。#ユニコーン#ABEDON#奥田民生#EBI#手島いさむ#川西幸一#ショルダーバッグ#広島#中国新聞#コラボ
http://narcologia.ru/goods/pompous444023.html
http://narcologia.ru/goods/navigate927430.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant305782.html
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