大怪獣バトル RR6弾 ウルトラマンティガ 変身 キャンペーンカード

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商品詳細
大怪獣バトルRR6弾6-015ウルトラマンティガ変身キャンペーンカード当時、データカードダスにて自引きした物になります。決定的なダメージはありません。すぐにスリーブにて保存しておりましたが、10年以上前のカードですので、薄い傷、印刷の縦線などございます。おまけで、ノーマルカードのイーヴィルティガ、ガタノゾーアをお付け致します。あくまで個人所有物ですので、ご理解のある方のみお願い致します。匿名配送致します。即購入OKです。フィギュアシリーズ...ウルトラマン
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