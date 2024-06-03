茶道具 未使用　京鉄瓶　刷毛目　山田のミニ風呂敷付き

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嫁入り道具のひとつとして十年ほど前に持参しましたが一度も使用していません。京鉄瓶の刷毛目です。自宅保管ですので入り箱は劣化しましたが本体は錆もなく新品のままです。刷毛目で形、大きさがよく風格を感じます。蓋の部分は金属製で擬宝珠付きです。この先使う事がないので出品致します。山田のミニ風呂敷（新品）を付けて出品します。ご理解ある方にお譲りしたいです。よろしくお願いいたします。サイズ 幅157×高さ202㎜ 蓋 直径91㎜重 さ 約1.75㎏風呂敷 山田繊維製（新品）綿100％＃茶道具＃京鉄瓶＃鉄瓶＃刷毛目