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- M373 チベット仏教美術 古銅鍍金仏舎利塔 獅子 木箱 仏像 仏塔 銅製 古玩
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商品詳細
☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆◎同梱不可「チベット仏教美術古銅鍍金仏舎利塔高42.5cm獅子木箱入」【寸法】高さ約42.5cm幅約21cm重量約2806g※多少の誤差はご了承願います【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、剥落、緑青、等の時代感がございます。木箱、キズヨゴレあり。写真にてご確認をお願い致します。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#銅製#鍍金#古銅#仏舎利塔#仏像#仏教美術#仏具#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#g6503k
http://narcologia.ru/goods/sepulchral859232.html
http://narcologia.ru/goods/mythic73035.html
http://narcologia.ru/goods/waveform748217.html
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