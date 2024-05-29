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- 【希少品】 ホロスターズ 鏡見キラ 缶バッジ
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商品詳細
ホロスターズHOLOSTARSC97SD缶バッジへいわ先生描き下ろし鏡見キラ★━━━━━★【購入について】 〇即購入者優先です。 〇商品をまとめて購入したい場合、 お気持ち程度ですがお値下させて 頂きます。 コメントにてお伝え下さい。【開封、未使用品】【梱包方法】 緩衝材等(プチプチ、新聞紙)で包み 防水の袋に入れさせて頂きます。【注意】 初期不良はメーカーへのご連絡、 お願い致します。★━━━━━★
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