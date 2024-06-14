川村壱馬 グッズセット

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商品詳細
人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBE原則まとめ売りのみ、別売りは割高です。プロフ一読お願いいたします。【グッズリスト】・BATTLEOFTOKYOENTERTHEJr.EXILEアクリルスタンド・6fromHIGH\u0026LOWTHEWORST花岡楓士雄※2種類・LIVETOUR2021REBOOT缶バッジ※2種類、片方はサイン(印刷)・LIVETOUR2021RISINGSUNTOTHEWORLD缶バッジ・PRINCEOFLEGEND京極竜アクリルスタンドキーホルダー※スタンドなし・貴族誕生/貴族降臨PRINCEOFLEGEND京極竜アクリルキーホルダー・その他:カプセル(オンライン含む)キーホルダー8種類・千社札WELCOME2PARADISE
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