【美品】DWCP9000XF シングルペダル

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DWCP9000XFシングルペダルとなります。1ヶ月ほど使用しましたが、ツインペダルを購入しましたので、こちらのペダルをお譲り致します。部屋内で数回使用した程度なので、ほぼ、未使用に近い商品かと思います。なお、お値引きに関しましては致しておりませんので、現価にてご検討よろしくお願い致します。種類···バスドラム