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- 【最終お値下げ】RODE VIDEOMIC ME-L
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商品詳細
他サイトでも出品の為、早い者勝ちです！RODEVideoMicME-L（ビデオマイクミーL）は、Lightning端子接続の小型マイクです。●Lightning端子にダイレクトに接続でき、Vlogの収録などに最適です。●背部には3.5mmヘッドフォン端子を備え、モニタリングが可能です。●箱に破れ等あります。状態は画像でご確認ください。●自宅保管となりますので、中古品にご理解ある方のみお願い致します。#RODEMicrophones#RODEVIDEOMICME_L
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