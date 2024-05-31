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マーベルレジェンド ドラックス
商品番号 M12094075894
商品名

マーベルレジェンド ドラックス
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,850 円
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商品詳細

画像の物が全てです。箱はありません。中古開封品目立った汚れ傷などはありませんが、新品同様のクオリティーではありませんので、後からクレームは無しでお願い致します。#ガーディアンズオブギャラクシー
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