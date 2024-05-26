《マリオ　パワーアップバンド》　2個セット

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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンパワーアップバンド今週、スーパー・ニンテンドー・ワールドで購入しました。マリオのパワーアップバンド2個セットです。これからユニバーサル行くご予定の方、いかがですか？ニンテンドー・ワールドに入った2時間程の使用ですが、子供が使用したものなので、小傷が少しあります。（気にならない程度です）使用するにあたっては、問題ございません。アルコール消毒済みご理解頂ける方のみ、よろしくお願いします。2つセットで出品いたしますが、1つ売りも可能のためその際はお気軽にコメントください⭐︎ニンテンドー・ワールドへ行かれる際は、このパワーアップバンドがあると、より一層楽しめます。子供達は大喜びで、コイン集めるのに必死でした(o^^o)