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ポケモンカード　ウルトラ調査隊　SR
商品番号 U24011988953
商品名

ポケモンカード　ウルトラ調査隊　SR
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,347 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SRボックスパックシングル...シングルご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード　ウルトラ調査隊　SR商品の状態は写真にてご確認下さい。素人目線ですので「やや傷や汚れあり」とさせて頂いております。美品をお求めの方は購入はお控え下さい。トラブル防止の為プレイ用でお願い致します。　神経質な方は購入をお控えください。すり替え防止の為、返品、交換にはお応えできません。即購入可能です。
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