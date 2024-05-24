現川焼　抹茶茶碗　13代横石臥牛作

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商品詳細
カラー···ブラウン種類···茶道具幻の焼き物として有名な現川焼の抹茶茶碗￼です￼。￼臥牛窯 13代横石臥牛さんの作です。数々の受賞されたことで有名です。￼現地を訪れた際購入しました。￼NHKイッピン等のテレビ番組でたびたび紹介され皇室にも献上したと聞いています。写真ではわかりにくいですが特徴的な刷毛目が大変美しい艶やかな器です。鷺の模様が幽玄です。茶道具として使用せず飾っておりました。元箱はございません。状態は大変良いです￼。割れや欠けはありません。サイズ￼、￼状態等は写真でご覧ください。質問等ございましたらお気軽にどうぞ ￼(^^)/お待ちしております。￼#現川焼#抹茶茶碗￼￼#臥牛窯13代横石臥牛作#伝統工芸品#美術品￼￼￼
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