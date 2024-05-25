沢田研二　生写真　アルバム

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現状のお渡しとなります。全３９ページチケットやチラシで１ページ使用してる所あります。個人の撮影ですので、ブレやズレあります。個人が写っている記念写真等は外たため、空きがある所があります。アルバム保護ビニール、破れあり。外側、埃っぽくなっています。沢田研二 ジュリー