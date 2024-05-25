SHURE SM58

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値下げしました。購入okです！音質確認のために数分使いました。ポーチに入れて保管してたので、ほぼ傷はないと思います。箱、マイクホルダー、マイクポーチ、説明書あります。別途購入した、オーデオテクニカのケーブル（XLR-Ftoモノラル標準プラグ3.0m)を同梱します。ご理解のある方のみご購入お願いいたします。種類...マイク