週末限定セール！NEIGHBORHOOD ネイバーフッド 犬フィギュア

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週末限定セールです！NEIGHBORHOODネイバーフッド犬フィギュア2体セット2000年に購入したネイバーフッドの犬のフィギュアです。MEDICOMTOY製。足の裏にプリントから察するに、ドーベルマンがRed、もう一体がWeenyという名前のようです。Weenyの体に少しヤケがあります。その他、小さな傷、汚れがあるますが、中古ですのでご理解の上、ご購入ください。[size]Red：高さ20cm（耳含めると23cm）・全長23cmWeeny：高さ13cm・全長14cm＊ご不明な点は、購入前にコメントでお問い合わせください。よろしくお願い致します。（検索用）MEDICOMTOYメディコムトイJAMHOMEMADEJAP工房クレイジーピッグRoyalOrderロイヤルオーダーChromHeartsクロムハーツGORO’SゴローズUNDERCOVERアンダーカバーSWIPEontheQUIETスワイプオンザクワイエット猿の惑星APEエイプBAPEベイプNIGOCORNELIUSコーネリアス小山田圭吾HUMANMADEヒューマンメイドGOODENOUGHグッドイナフ藤原ヒロシneighborhoodネイバーフッドWTAPSDESCENDANT裏原STUSSYSUPREMENEWヴィンテージ0501