xotic ep booster

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商品詳細
EP-BoosterXotic購入して以降、ほとんど使用することなく保管しておりました。動作確認済みです。あくまでも中古品であることをご理解の上、購入をお願いします。#Xotic#EP_Booster種類...エフェクター・プロセッサー
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