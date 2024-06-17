聖観音菩薩像　高村光雲　現状品

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商品詳細
聖観音菩薩像 高村光雲 年代はわかりませんが古いものだと思います高さ 約39cm素材 金属（真鍮?）※画像5 後側に光雲と彫られています
http://narcologia.ru/goods/organization518862.html
http://narcologia.ru/goods/assessor265103.html
http://narcologia.ru/goods/response940442.html
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