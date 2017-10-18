未使用　大阪唐木　本紫檀　花台　無垢　指物　伝統的工芸品　菊透かし彫　日本製



未使用 大阪唐木 本紫檀 花台 無垢 指物 伝統的工芸品 菊透かし彫り 日本製



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花台: 紫檀 吉勝作 唐草 1.8尺 大阪唐木指物伝統工芸品 no.8773 / 唐木 ...



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花台:紫檀 吉勝作 無地 1.6尺 大阪唐木指物伝統工芸品 no.8774 / 唐木 ...



花台: 紫檀 隆造作 三重透かし彫り 1.8尺平台 大阪唐木指物 no.8836 ...



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花台: 紫檀 隆造作 三重透かし彫り 1.8尺平台 大阪唐木指物 no.8840 ...



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自宅保管品未使用蔵出し大阪唐木指物・伝統的工芸品シール付き40数年前新品を購入後使用せず、箱に入れて蔵で保管していました。大切に保管していましたので、汚れキズ、カケ等全く無く美品です。未使用 大阪唐木指物 本紫檀 花台 無垢 伝統的工芸品 菊透かし彫り 日本製 美品 サイズ: 幅54.5cm 奥行き33.3cm 高さ11.5cm重さ2.6kg☆伝統的菊透かし彫りが、花台の四面に施されています(写真8)大阪唐木指物 江戸時代に、長崎から大阪に運ばれた唐木材で指物が始まる。1977年に伝統的工芸品に指定。 唐木材で、釘やネジを使用せず組み立てた後、解して色や漆を塗り、再度組み立てて漆を塗る。手間が掛かるため高価。#私オールドローズが出品した唐木製品はこちら！紙箱は破れ等の破損は全くありませんが、経年劣化しています。#唐木家具 #大阪唐木 #花台 #本紫檀 #紫檀 #指物 #日本製 #無垢 #美品 #未使用種類...その他