人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★南蛮（窯変）茶碗

森岡成好さんの土味・窯変の出た焼けの良い南蛮茶碗になります。。大体の大きさは、高さ：約９ｃｍ、径：約１５ｃｍ程度になります。【MORIOKASHIGEYOSHIPROFILE】1948年 奈良県五條市に生まれる1974年 和歌山県かつらぎ町天野に築窯1974年 種子島を訪れ南蛮焼締と出会う★71年に唐津から移住した中里隆氏が住む種子島を訪ね、仕事を手伝う機会に恵まれた。1974年 沖縄の窯場を訪ねる1975年 北米、中米で土器を学ぶ1976年 韓国の窯場を訪れる。以後十数回訪韓1977年 東南アジアの窯場を訪ねる。以後十数回1978年 台湾、沖縄の窯場を訪れる1981年 個展（東京・南青山グリーンギャラリー?97年）1981年 個展（ニューヨーク、アーロン・フェイバーギャラリー）1981年 ニューヨーク近代美術館パーマネントコレクション（大壺）1982年 インドネシアで土器を学ぶ1982・83年 インド、スリランカの窯場を訪ねる2001年 個展（ニューヨーク、コネチカット）2010年 石垣島に工房と鉄砲窯を築く2012年 石垣島で初窯注意事項作品のみになります。