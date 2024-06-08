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人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★南蛮（窯変）茶碗
商品番号 M30339197769
商品名

人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★南蛮（窯変）茶碗
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森岡成好さんの土味・窯変の出た焼けの良い南蛮茶碗になります。。大体の大きさは、高さ：約９ｃｍ、径：約１５ｃｍ程度になります。【MORIOKASHIGEYOSHIPROFILE】1948年　奈良県五條市に生まれる1974年　和歌山県かつらぎ町天野に築窯1974年　種子島を訪れ南蛮焼締と出会う★71年に唐津から移住した中里隆氏が住む種子島を訪ね、仕事を手伝う機会に恵まれた。1974年　沖縄の窯場を訪ねる1975年　北米、中米で土器を学ぶ1976年　韓国の窯場を訪れる。以後十数回訪韓1977年　東南アジアの窯場を訪ねる。以後十数回1978年　台湾、沖縄の窯場を訪れる1981年　個展（東京・南青山グリーンギャラリー?97年）1981年　個展（ニューヨーク、アーロン・フェイバーギャラリー）1981年　ニューヨーク近代美術館パーマネントコレクション（大壺）1982年　インドネシアで土器を学ぶ1982・83年　インド、スリランカの窯場を訪ねる2001年　個展（ニューヨーク、コネチカット）2010年　石垣島に工房と鉄砲窯を築く2012年　石垣島で初窯注意事項作品のみになります。
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