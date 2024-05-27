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【美品】MAVIS メイビス ストラトタイプ ブラック
商品番号 W81457241799
商品名

【美品】MAVIS メイビス ストラトタイプ ブラック
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します＾＾※動作確認済　清掃除菌済全体的に美品です。詳しくはお写真にてご確認いただければ幸いです。☆商品説明石橋楽器がプロデュースしたブランドMAVISメイビスです。ストラトキャスタータイプ、ブラックです。チューニング済アンプに繋いで音はでました。音質も良好です。【付属品】本体ギターピックUSED品として現状での販売となります、商品状態などは掲載画像をご覧いただきまして、お客様でご判断くださいませ。ご不明点はお気軽にご質問ください★ご検討よろしくお願いします。ご縁がありますと幸いです✨#エレキギター#ギター女子#メンテナンス
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