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茶道具　内野薫作　鶉蒔絵　平棗　共箱　M　R5061
商品番号 T62225090531
商品名

茶道具　内野薫作　鶉蒔絵　平棗　共箱　M　R5061
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６．３cm　幅約８．５cm底の銘の近くに小さな傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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